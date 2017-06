Juve, Barzagli: "Higuain goleador grazie a me e Chiellini"

Alla fine scopri che il merito della BBC va oltre l'ennesimo clean sheet. "Se Higuain è tornato goleador è anche grazie a delle scommesse che ha fatto con me e Chiellini". Andrea Barzagli scherza, ma forse non più di tanto. Lo spirito della Juve è anche questo: motivarsi l'uno con l'altro.



"Abbiamo fatto parecchia fatica anche oggi - spiega Barzagli a Premium Sport - ma per fortuna abbiamo ottenuto un ottimo risultato in vista del ritorno. Il Monaco davanti ha una qualità incredibile e quando sfidi questa squadra te ne accorgi ancora di più e capisci perché sono arrivati in semifinale di Champions: hanno forza fisica, qualità e sono pericolosi. Anche in questo match hanno creato tre occasioni importanti che poi Buffon ha sventato. Un giudizio su Mbappè? L’avevamo studiato nei video e devo dire che è un giocatore devastante. Ha fisico e velocità e sa fare i movimenti giusti. Ha anche un grande fiuto del gol, sia lui che Falcao sono molto forti. Mbappè ha un grande potenziale e secondo me diventerà veramente forte. L’importanza della doppietta di Higuain? Gonzalo in Champions non ha fatto tantissimi gol ma ha giocato più per la squadra rispetto al campionato. In questa partita invece è tornato a fare il grande goleador che è. Per noi è importante che abbia segnato questa doppietta perché ai centravanti pesa un pochino quando non segni per un po’ di gare: siamo molto felici".



Lo è anche Giorgio Chiellini: "La finale di Cardiff è piu vicina. La gara è andata più o meno come avevamo preparato per bloccare le loro ripartenze, ma quando giochi la semifinale qualcosa concedi. In quelle occasioni è stato bravissimo Gigi. Certo, potevamo tenere di più la palla, ma c'è da essere contenti della gara fatta. Dopo Firenze mi aspettavo una Juve così? Mah, io sono sincero, in campionato pensavo che dipendesse tutto da noi. In Champions ce la giochiamo alla pari con i migliori al mondo, anche se con le nostre caratteristiche"