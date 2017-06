Juve-Barcellona, Luis Enrique: "Un'altra impresa è difficile..."

Servirà un'altra impresa leggendaria perché il Barcellona, evidentemente, non ha imparato la lezione. All'andata degli ottavi perse 4-0 con il Psg, stavolta ne ha prese tre dalla Juve. Ecco come ha analizzato la partita Luis Enrique ai microfoni di Premium Sport



"La prima parte della partita è stata molto difficile, simile a quella di Parigi. Nella ripresa siamo migliorati, ma il primo tempo è stato molto problematico. È difficile per un allenatore quando si fa di tutto per far giocare bene la propria squadra e poi bisogna constatare di non esserci riusciti: ora dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di ribaltare il risultato. Dobbiamo rialzarci e cercare di fare una bella figura nel ritorno: è difficile fare di nuovo un’impresa come quella col Psg, ma era anche difficile perdere un'altra partita come quella che abbiamo perso coi francesi. Neymar? La sconfitta è per tutta la squadra, è brutto parlare dei singoli"