Juve-Barcellona, Dybala: "Ho realizzato un sogno"

Ha segnato due gol pazzeschi, che lo proiettano di diritto nelle immagini copertina di questa Champions. Paulo Dybala ha oscurato Leo Messi, il suo idolo: se c'era una partita dove dimostrare di poterne raccogliere l'eredità era questa. E lui l'ha fatto. Non perché l'asso del Barcellona abbia giocato male, anzi, forse è stato il migliore tra i catalani. Semplicemente perché lui è stato più forte. Prima doppietta in Europa, standing ovation dello Stadium al momento della sostituzione. Tutti in piedi per la Joya. La Juve è a un passo dalle semifinali.



"Siamo stati perfetti - ha detto Dybala a Premium - abbiamo fatto una grandissima partita e sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Il risultato è positivo per il ritorno, ma dovremo stare attenti perché sappiamo come sono i blaugrana nel loro stadio: noi, però, siamo forti. Da bambino sognavo momenti come questo. Stiamo facendo bene e un risultato del genere ci dà la carica giusta per raggiungere i nostri obiettivi".