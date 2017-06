Juve-Barça, partono le scommesse sul morso di Suarez a Chiellini...

Si ritroveranno di fronte per la prima volta dai Mondiali 2014. Juve-Barcellona significa anche Chiellini contro Suarez. Nel corso della sfida tra Italia e Uruguay di tre anni fa l'attaccante diede un morso al difensore prendendosi una lunga squalifica. Il nuovo faccia a faccia ha scatenato i bookmakers: nello specifico la sigla 888sport ha dato il via a una serie di curiose scommesse: un altro morso della punta blaugrana nei confronti di Chiellini è quotata a 50,00, mentre il medesimo gesto nei confronti di un altro giocatore è dato a 26,00. Infine a 21,00 un'ammonizione del centravanti per simulazione (dopo il contestato rigore che si è procurato contro il Psg).



Invece viene quotata a 81,00 un'espulsione di Chiellini per fallo ai danni di Suarez. Gli scommettitori hanno dunque l'imbarazzo della scelta...