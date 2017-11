Juve-Barça, la febbre è già alta: polverizzati tutti i biglietti

Biglietti polverizzati in pochi minuti. A Torino è già febbre alta in vista dell'arrivo del Barcellona e all'Allianz Stadium è previsto l'ennesimo sold out per la gara di Champions League che può regalare alla squadra di Allegri l'accesso agli ottavi di finale con una partita di anticipo. La società bianconera informa che "dopo pochi minuti di vendita libera sono esauriti i tagliandi", i tifosi bianconeri sognano di rivivere le emozioni della scorsa stagione, quando la Vecchia Signora travolse 3-0 Messi e compagni: in quel caso una doppietta di Dybala spianò la strada delle semifinali ai bianconeri, il 22 novembre la Joya vorrebbe ritrovare la via del gol per portare la Juve agli ottavi.