Juve, Allegri: "Tensione giusta, altrimenti sai che noia..."

“Non è la realizzazione di un sogno". Massimiliano Allegri, del resto, coltiva sogni ben più ambiziosi. Il 2-0 al Porto è comunque un altro passo importante nella crescita che può portare la Juve al trionfo in Champions: "Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto sul piano della personalità. Dopo i primi cinque minuti di leggera sofferenza abbiamo preso la partita in mano. I ragazzi sono stati bravi, pazienti: abbiamo allargato il gioco e portato a casa una vittoria fondamentale. Dobbiamo solo acquisire un po’ più di sicurezza negli ultimi venti metri di campo, ma ci arriveremo".





La pazienza necessaria, la giusta attitudine, un risultato che dà fiducia: questa SQUADRA cresce in consapevolezza ! pic.twitter.com/oTH5Tjbl4P — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 22 febbraio 2017

"Soddisfazione personale dopo le vicende degli ultimi giorni? Normale che nell’arco della stagione ci siano dei momenti di tensione, altrimenti ci annoieremmo: diciamo che questa vittoria è arrivata nel momento giusto e nel modo giusto. Siamo entrati nel momento più importante della stagione: dobbiamo affrontare questo momento con entusiasmo, voglia, spensieratezza e incoscienza. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, ma i ragazzi stasera hanno dato prova di grande maturità".



"Se mi aspettavo qualcosa in più dal Porto? In questo momento giocare contro di noi è difficile: hanno cercato di fare una partita accorta sfruttando qualche episodio, ma noi abbiamo davvero tanta qualità e velocità. Pjaca? Non è un problema il fatto che stia migliorando, anzi: sta cominciando a capire il campionato italiano. Ha qualità importanti, in questi tre giorni ho notato un cambiamento di atteggiamento spaventoso. È giovane: ci vuole pazienza, bisogna saperli consigliare e aspettare. Ma è un giocatore bravo”