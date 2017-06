Juve, Allegri: "Stavolta dobbiamo mettere le mani sulla coppa"

A due giorni dalla finale di Cardiff Massimiliano Allegri si è concesso ai microfoni di Uefa.com per parlare della sfida contro il Real: "Non so da cosa dipenderà una vittoria o una sconfitta - ha detto il tecnico della Juve - perché le finali vengono decise dai singoli episodi. Nel 2015, dopo 20 minuti contro il Barcellona, pensavamo di avere già perso; dopo il pareggio credevamo di vincere, ma alla fine abbiamo perso. Saranno 95 o forse 120 minuti estremamente lunghi e affascinanti".

Il ricordo della finale di Berlino è ancora vivo nella memoria di Allegri, ma quella col Real sarà una partita diversa: "Rispetto alla finale del 2015 a Berlino, la squadra è cambiata in quasi tutti i suoi elementi, sono rimasti solo quattro o cinque giocatori. E' cresciuta l'autostima, così come la consapevolezza dei nostri mezzi, dell'ambiente in generale. Dobbiamo essere molto contenti di essere arrivati fin qui, ma partiamo con una convinzione diversa rispetto a due anni fa".

E a proposito di finale, Allegri ha un ringraziamento speciale da fare: "Cosa ci ha fatto bene in questa stagione? Prima di tutto competere con due grandi squadre come Roma e Napoli in campionato. Ci hanno dato la spinta necessaria per arrivare in finale di Champions, perché dovevamo sempre mantenere la tensione alta in ogni singola partita. Se ti cala l'attenzione, qualcosa lasci per strada".

Una tensione che invece la squadra bianconera è sempre riuscita a mantenere, così come la fame di vittorie che ha caratterizzato gli ultimi sei anni: "Dovevamo alzare l'asticella dopo aver vinto il quinto scudetto consecutivo, dopo aver raggiunto una finale di Champions League, vinto due Coppe Italia e la Supercoppa. Questa squadra aveva bisogno di obiettivi e stimoli maggiori - ha spiegato Allegri - Il 4-2-3-1 è arrivato nel momento in cui ho capito che la squadra non poteva più andare avanti con il vecchio modulo per caratteristiche dei giocatori. Ho cercato ancora di più di metterli nei proprio ruoli e dare un pochino di spazio in più alla fase offensiva".

"Se abbiamo imparato qualcosa dalla finale del 2015? Impari qualcosa tutti i giorni, figuriamoci da una finale di Champions! Solo in pochi riescono ad alzare quella coppa e non capita tutti gli anni di arrivare in finale. Negli ultimi tre ne abbiamo già giocata una e adesso ci sarà la seconda, ma stavolta dobbiamo mettere le mani sulla coppa" ha concluso Allegri.