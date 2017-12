Juve, Allegri: "Stasera contava solo la prestazione"

Servivano tre punti e invece ne è arrivato uno solo e la Juventus sarà costretta a giocarsi la qualificazione in Grecia, ma Massimiliano Allegri è soddisfatto quando si presenta ai microfoni di Premium Sport: "Le critiche servono a migliorare. Stasera abbiamo fatto una bella partita dal punto di vista tattico, abbiamo subito poco o niente. Nel primo tempo potevamo sfruttare un po' meglio la velocità nel cambio gioco, nel secondo non ce li hanno concessi e siamo andati più in difficoltà, ma non dobbiamo dimenticarci che giocavamo contro il Barcellona".

"Comunque il punto di stasera è molto importante perché ci permette di andare in Grecia padroni del nostro destino - continua Allegri - Quando non concedi niente al Barcellona vuol dire che hai fatto una grande partita, stasera non mi interessava il risultato, era importante solo la prestazione. A inizio girone la vittoria dello Sporting in Grecia ha sballato tutti i miei piani, ma facendo 11 punti saremo agli ottavi".

"Abbiamo il peggior attacco tra le prime e le seconde nonostante gli acquisti? La Champions è strana, tutte le annate sono diverse, anche l'anno della prima finale abbiamo segnato poco, ma stasera bisognava ripartire dalle basi e ritrovare la solidità difensiva e la squadra ha dimostrato compattezza".

"Da venerdì cominciamo finalmente ad allenarci - conclude Allegri - perché sono tre mesi che non faccio l'allenatore. Da qui al 6 gennaio dobbiamo migliorare la condizione e il livello del gioco, anche se come ho detto la cosa più importante è 'solidificarci' bene, perché se non prendi gol prendi fiducia e attacchi meglio.