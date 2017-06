Juve, Allegri: "Risultato positivo, ma abbiamo rischiato troppo"

Non è del tutto soddisfatto, ma si dimostra molto razionale Massimiliano Allegri nell'analisi del pareggio dello Stadium contro il Lione: "Alla fine il risultato è positivo, perché ci dà la possibilità di non giocarci la vita a Siviglia e di essere in vantaggio nello scontro diretto. Ma abbiamo corso troppi rischi nel finale e abbiamo rischiato di compromettere tutto il nostro cammino in Champions".

"Ero arrabbiato - continua il tecnico bianconero - perché qui partono tutti a 300 all'ora: la Champions non si vinceva stasera e non si vincerà nemmeno alla prossima. La Champions si vince a marzo, è un cammino, lungo, come il campionato. E stasera dopo l'1-0 non dovevamo più rischiare niente, mentre addirittura abbiamo rischiato anche di perdere e allora sarebbe cambiato tutto e avremmo rischiato di compromettere tutto il nostro cammino in Champions".

"Dobbiamo imparare dalla gestione degli ultimi 20 minuti - ha ammonito Allegri - Noi abbiamo perso delle palle perché abbiamo forzato delle giocate quando loro erano coperti dietro. Poi abbiamo preso un gol su punizione ma soprattutto abbiamo rischiato di compromettere tutto in uno scontro diretto e questa cosa non va bene. Nel secondo tempo stavamo gestendo la partita fino al loro gol. A me interessa solamente che la Juve vinca le partite, non è vero che giochiamo male come molti dicono. Non si possono fare 27 punti in campionato giocando male. L’importante è recuperare alcuni infortunati e vincere contro il Chievo prima della sosta".

"Bastava difendere in modo più ordinato e non avremmo subito niente - recrimina Allegri - siamo andati in difficoltà dopo il loro gol e questo non deve succedere perché ci stavamo giocando il passaggio del turno. Dobbiamo migliorare dal punto di vista tecnico, dobbiamo recuperare i giocatori che sono fuori come Pjaca, Dybala, Asamoah e Lemina. Questo mese è stato più intenso rispetto all’altro, l’importante è che ne siamo usciti nel migliore dei modi. Piacerebbe anche a me vedere la squadra giocare meglio, che segna 4 gol a partita ma ci sono momenti nel corso della stagione e bisogna capire i momenti in totale serenità senza arrabbiarsi molto perché tanto alla fine quello che conta è il risultato".

"La coppia Higuain-Mandzukic? Sono due giocatori che hanno corso molto, vengono poco tra le linee perché non hanno quelle caratteristiche ma ci sono solo loro a disposizione e stanno facendo il massimo. La gara di Pjanic? Ha fatto bene nel primo tempo, è andato a corrente alternata. Ha giocato tantissime partite e contro il Lione non era facile.”.