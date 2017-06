Juve, Allegri: "Il Monaco è cambiato tantissimo, Marchisio in forma"

La missione Monaco è cominciata: la Juventus è nel Principato per preparare l'andata della semifinale di Champions League di mercoledì sera (diretta tv su Premium Sport HD). Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match del Louis II: "Se giocherà Marchisio cosa cambierà? Il sistema di gioco non cambia, Khedira è un giocatore più fisico di Marchisio, perderemo qualcosa a livello di quantità ma guadagneremo in movimento. Marchisio è un giocatore importante ed è totalmente recuperato".

"Il Monaco non ha mai perso in casa? Speriamo che domani sia la prima volta - dice ridendo ma senza scherzare - Sono una squadra molto temibile, bravi nelle verticalizzazioni, fanno moltissimi gol anche nella parte finale della partita, sono completamente diversi rispetto al 2015. Bisogna avere grandissimo rispetto di questa squadra, per arrivare in finale dovremo essere molto concentrati sia domani sia a Torino".

"E' normale che avere 9 punti sulla Roma in campionato è un bel vantaggio - continua Allegri - ma la sconfitta dei giallorossi non ha cambiato niente. Affrontiamo questa gara con la giusta tensione. Loro sono una squadra molto offensiva, con facilità a fare gol, mentre due anni fa sembravano molto più solidi". Grande merito della stagione super dei monegaschi va dato al tecnico Jardiim: "Ha fatto un lavoro straordinario, è in semifinale di Champions e ha tre punti di vantaggio sul Psg in Ligue 1, c'è solamente da fargli i complimenti. Rinnovo? Incontrerò la società e ne parleremo, ma ora abbiamo altro a cui pensare".

Osservato speciale nel Principato sarà il Pipita Higuain, solo due gol in Champions finora: "Higuain è stato acquistato per migliorare il potenziale offensivo, sta facendo un'annata importante, non va valutato solo per i gol che fa, che comunque sono tanti. Poi magari domani segna e diventa l'umo della Champions, deve stare sereno, sta facendo una stagione straordinaria come tutta la squadra".

"Falcao? Prima dell’infortunio era uno dei più forti centravanti che c’erano al mondo. Ora sta tornando quel giocatore. L’attacco del Monaco? Parlano i numeri, segnano tantissimo, hanno giocatori che si trovano bene insieme. Falcao ha esperienza, Mbappé ha velocità e tecnica, come Silva, che è migliorato molto rispetto a due anni fa. Hanno una squadra molto buona ed organizzata”.

ALLEGRI A PREMIUM: "RINNOVO? NON E' IL MOMENTO"

"In queste partite la squadra sa cosa deve fare e cosa non deve fare - conclude la sua conferenza Allegri - dobbiamo evitare di giocare come fatto nel primo tempo a, dove abbiamo giocato sugli 80 metri. Se giocheremo così con loro, che sono molto simili ai nerazzurri, rischieremo moltissimo".

Prima della conferenza Allegri si è fermato davanti ai microfoni di Premium Sport: "Arrivare in finale sarebbe straordinario, per battere il Monaco serviranno umiltà e sacrificio. L'Atalanta in questo senso è stato un buon test perchè il Monaco ha le stesse caratteristiche. Siamo favoriti, ma se non affrontiamo la partita nel migliore dei modi potremmo trovare tante difficioltà. Domani è il primo dei due match, dobbiamo affrontarlo senza pensare che sia una partita facile, perchè loro hanno fatto tantissimi gol e anche se hanno meno esperienza di noi, hanno entusiasmo e velocità. Il ritorno in casa o fuori non importa, conta solo passare il turno. Rinnovo? Non ne abbiamo ancora parlato, vedremo più avanti, è una settimana importante".