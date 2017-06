Juve, Allegri: "Il Barcellona qualcosa concede". Buffon: "Dipende molto da loro"

Vigilia di Juventus-Barcellona, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri a Premium Sport: "Non sono preoccupato. Ci saranno grandi valori in campo, sia nella nostra partita che in Bayern-Real Madrid. Stanno tutti bene e ho tutti a disposizione, saranno pronti per giocare una bella partita. Tra Asamoah e Alex Sandro non ho ancora deciso. Fondamentale non prendere gol, ma sarà anche importante farne in vista del ritorno. Dobbiamo essere bravi sia quando attacchiamo che quando difendiamo. Io ci credo tantissimo, bisogna sempre avere la convinzione di arrivare in fondo altrimenti non vai lontano. Ci vuole anche un pizzico di fortuna"



Il tecnico ha poi parlato in conferenza stampa: ecco gli stralci principali



"Non dirò la formazione ma i quattro davanti giocano tutti, non vedo perché dovrei rinunciarci. Sarà una partita bellissima da affrontare con la convinzione di poter battere il Barcellona anche se non sarà facile. Loro sono ancora i più forti, ma noi siamo cresciuti in stima e consapevolezza. Abbiamo delle qualità importanti: domani dovremo essere bravi a metterle in campo. Rispetto alla finale di due anni fa giocheranno solo Buffon e Bonucci. La rimonta del Barça col Psg ci ha insegnato che nel calcio non c'è nulla di scontato, soprattutto a questi livelli: loro qualcosa concedono dietro, noi dobbiamo essere bravi".



Formazione fatta, dunque, o quasi. Le dichiarazioni di Allegri lasciano intendere che Barzagli e Marchisio andranno in panchina. Ecco, quindi, il probabile schieramento: Buffon in porta; Dani Alves, Bonucci, Chiellini e uno tra Alex Sandro e Asamoah in difesa; Khedira e Pjanic a centrocampo, Cuadrado, Dybala e Mandzukic dietro Higuain.



Gigi Buffon sembra sereno: "Ho ancora voglia di scherzare", spiega a Premium Sport. E infatti, quando gli chiedono di Messi ecco cosa dice: "L'ho visto, si è stirato". Poi torna serio: "Sì, sarebbe fondamentale non prendere gol. Anche noi abbiamo armi valide e mi aspetto una prova di personalità".



Il capitano ha poi parlato anche in conferenza stampa: ecco gli stralci principali.



"Il Barcellona è consapevole della propria forza da anni, noi abbiamo acquisito questa consapevolezza piano piano tornando dove meritavamo di stare, dove la nostra storia dice che dobbiamo stare. Sarà bello potersi rimisurare con loro. Non so quante squadre al mondo possano giocare con un tridente come Messi, Suarez e Neymar. Giusto che i miei figli siano innamorati di loro, vuol dire che hanno gusto. Mai subito gol da Messi? L'ho incontrato poche volte: qualcosa può dipendere da te, molto dipende dal destino e da Messi stesso".



"Spero di avere un po' di nervosismo anche domani, è bello potere avere quell'approccio un po' pauroso, un po' teso e un po' col punto interrogativo. Loro non hanno cambiato praticamente niente, noi tanto: vediamo se la distanza si è assottigliata, vorrebbe dire che siamo sulla strada giusta. Il Barcellona è una di quelle squadre che vince o perde per meriti o demeriti suoi, ma noi non vogliamo essere una vittima designata, tutte le volte che non abbiamo vinto possono averci insegnato qualcosa, mi auguro di vederlo in campo"