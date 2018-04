Juve, Allegri: "Higuain e Dybala ci sono, se giochiamo meglio..."

Il primo pensiero è per Davide Astori perché - come ha detto Buffon - si scenderà in campo anche per lui. Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Champions col Tottenham, ci tiene a omaggiare l'ex capitano della Fiorentina che con lui ha esordito in Serie A a Cagliari. "Ho un ricordo bellissimo, in questo momento ci sono poche parole - spiega in esclusiva a Premium Sport -: ne sono state dette tante, un pensiero va alla sua famiglia e soprattutto alla piccolina che non avrà la possibilità di conoscere suo padre. Bisogna liberarsi la testa e andare avanti, ricordando il ragazzo straordinario che era".



Poi si torna sulla gara di Londra: "È una partita secca in uno stadio meraviglioso. Dovremo giocare bene tecnicamente, loro da risultato sono sicuramente più avvantaggiati, dobbiamo avere la serenità che in qualunque momento possiamo vincerla e giocare meglio rispetto all'andata dove abbiamo avuto pochi passaggi riusciti rispetto alla media che abbiamo durante le partite"



"La vittoria con la Lazio? Non si può giocare sempre allo stesso modo perché secondo me bisogna capire i momenti: all'Olimpico mancava Higuain, mancava Cuadrado, mancava Bernardeschi, a Mandzukic ho chiesto di giocare e non stava bene e per fortuna ha giocato perché finché è stato in campo ci ha dato peso davanti, poi c'è stato il cambio finale e la grande giocata di Dybala, era importante venir via da Roma con un risultato positivo, la vittoria è stata ben accetta per come è venuta"



"Impossibile giocare come a Monaco due anni fa, questione di caratteristiche di giocatori. Bisogna fare una partita diversa. A Monaco abbiamo fatto una partita più sull'avversario, negli spazi, perché avevamo Cuadrado, Pogba e Morata, a Londra avremo grandissimi giocatori ma con caratteristiche diverse. Ci sarà dall'inizio Higuain e ci sarà Dybala, ma hanno caratteristiche un filino diverse rispetto ai giocatori di Monaco". In conferenza stampa ha poi aggiunto: "Douglas Costa ha buone probabilità che giochi. C'è la possibilità che giochino tutti e tre insieme. Magari tolgo un centrocampista. Sono senza cambi, bisogna evitare di andare ai supplementari"