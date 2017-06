Juve, Allegri come Mourinho: così puoi fare il Triplete

Tutto nasce da una foto che gira sul web, o forse tutto nasce da quel famoso mercoledì che ogni tanto sentite citare in tv da Massimiliano Allegri. Quello in cui si svegliò e disse: "Ok Juve, ora ti cambio". E l'ha cambiata davvero. Era la settimana dopo la sconfitta con la Fiorentina, ormai tre mesi fa: da allora i bianconeri non hanno più perso, se si eccettua il k.o. indolore nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli. Cosa successe quel mercoledì, o più che altro la domenica successiva, è storia nota: la Juve a cinque stelle, Pjanic davanti alla difesa in coppia con Khedira, Cuadrado e Mandzukic ali, Dybala trequartista, Higuain unica punta.



Tutto nasce da una foto, si diceva, o forse è meglio dire fotomomtaggio: mostra da un lato i sei giocatori bianconeri schierati a zona contro l'attacco del Barcellona, i quattro difensori, ovviamente, più Cuadrado e Mandzukic larghissimi sulla loro stessa linea; dall'altro lato ci sono altri sei giocatori, esattamente nella stessa posizione, contro le stesse maglie, quelle del Barcellona. Sono quelli dell'Inter 2010, quelli della stoica resistenza in dieci contro undici. Quelli del Triplete, a farla breve.



Tutto nasce da una foto e a Vinovo sperano finisca con un'altra foto, o magari tre. Perché è chiaro che a questo punto, l'aria del Triplete si senta forte. Al di là del 4-2-3-1 e di un Mandzukic stile Eto'o, un centravanti riadattato a sinistra, la principale caratteristica che accomuna Allegri e Mourinho è il pragmatismo. Lo Special One non lo ha mai detto, ma l'ha sempre pensato: "Chi vuole lo spettacolo vada al circo". Per il resto i due allenatori sono assai diversi, soprattutto nella comunicazione, ma ancor più per l'idea di squadra che hanno.



Questa Juve somiglia a quell'Inter al massimo per il gruppo inossidabile che la guida e per l'evoluzione che ha avuto, pian piano, prima di arrivare a una straordinaria consapevolezza di sé. Anzi, Mou arrivò in due anni alla grande impresa, Allegri ha avuto bisogno del terzo e oggi la Juve sembra addirittura un passo avanti perché in semifinale ci arriva da favorita. E al di là di quella foto, può davvero vincere tutto.