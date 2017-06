Juve, Allegri ci crede: "L'obiettivo è arrivare fino in fondo"

La Juventus si appresta ad ospitare il Siviglia per la prima partita del girone di Champions League, competizione che, visto il mercato dei bianconeri, è il vero obiettivo stagionale e Allegri lo sa benissimo: “Quando la Juve gioca la Champions gioca sempre per arrivare fino in fondo - ha detto il tecnico juventino - l’ambizione, l’obiettivo è quello di vincere, poi questa è una competizione diversa dal campionato, dove non si può sbagliare. Devi arrivare a marzo nelle migliori condizioni fisiche e mentali, spesso gli episodi determinano il risultato, ma noi vogliamo arrivare in fondo".

Formazione quasi decisa per Allegri, che deve però ancora sciogliere un ballottaggio: "Ho un dubbio a centrocampo, dove ho cinque giocatori alcuni dei quali sono reduci dalle partite con le nazionali, deciderò domattina". "Il Siviglia? L’anno scorso hanno fatto un’ottima annata, rispetto alla scorsa stagione forse hanno meno equilibrio, ma sono più forti in attacco. Per noi sarà importantissimo conquistare i tre punti per metterci subito davanti in classifica".

Buffon: "Abbiamo la forza per fare meglio dell'anno scorso"