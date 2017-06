Juve, Allegri: “Vittoria meritata e primo obiettivo raggiunto"

E' un Massimiliano Allegri di ottimo umore quello che si presenta ai microfoni di Premium nell'immediato post partita di Siviglia: “La squadra ha fatto una buona partita. Abbiamo subito gol nell’unica occasione concessa, ma nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, meglio della ripresa - ha detto il tecnico bianconero - Nella ripresa dovevamo avere meno fretta nelle giocate, ma loro si sono chiusi molto bene. Dobbiamo migliorare nella gestione nel finale delle partite. Vincere qui non è facile - ha ggiunto Allegri - il Siviglia è terzo nella Liga, ha giocatori importanti ma penso sia stata una vittoria meritata e bella che ci permette di affrontare l’ultima gara del girone da qualificata".

"Io mi arrabbio quando negli ultimi minuti facciamo delle cose da manicomio e inspiegabili ha continuato l'allenatore dei campioni d'Italia - Loro potevano fare gol solo su palle buttate in area perché fisicamente sono forti e noi abbiamo perso la palla tre volte, quando dovevamo solo tenerla. Adesso ci saranno 20 giorni molto intensi da qui alla sosta dove dovremo essere molto concentrati. A dicembre avevamo tre obiettivi, uno l’abbiamo raggiunto, ora dobbiamo restare in testa in campionato e poi c’è la Supercoppa".

"La qualificazione fa pensare in grande in Europa? No, non pensiamo a niente - ha detto Allegri - I ragazzi sono stati molto bravi a vincere la partita ma ora dobbiamo pensare alla prossima gara contro il Genoa. Ci vuole molta calma. Kean avrà altro spazio? In questo momento abbiamo fuori Pjaca e Dyabala quindi starà ancora con noi. Sta crescendo, ha avuto un momento di picco poi è calato, come tutti i ragazzi, ma adesso sta tornando al top: ha pagato un po’ il dispendio di energie mentali. La prova di Pjanic? Non era una partita semplice, è stata una gara molto fisica, lui doveva fare delle cose diverse, si è dato da fare. Per noi è importante, fino a questo momento ha fatto 4 assist e 4 gol tutti decisivi".

Infine una battuta sulle parole pronunciate da Conte, che ha detto che con questo monte ingaggi la Juve deve puntare alla Champions: "Io devo solo ringraziarlo perché mi ha lasciato una squadra che l’anno dopo ha vinto lo scudetto, la Coppa Italia ed è arrivata in finale di Champions, poi tutte le altre parole le porta via il vento e le biciclette i livornesi” ha concluso ridendo il tecnico juventino.