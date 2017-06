Istanbul, accoltellato un tifoso del Napoli in metropolitana

Dopo gli scontri tra tifosi dell'andata a Napoli, la polizia turca (che è rimasta in stretto contatto con i colleghi italiani) era in attesa di possibili repliche anche a Istanbul e, purtroppo, è arrivata la conferma. Almeno un tifoso partenopeo è rimasto ferito in una colluttazione in una stazione della metropolitana della città turca. Le immagini mostrano un tifoso a terra in mezzo al sangue, vittima di una "puncicata", nell'immediata vigilia di Besiktas-Napoli mentre un video girato vicino alla banchina dimostra i tafferugli tra ultras: sul finale, a sinistra sulle scale, si nota un ragazzo pronto a estrarre la pistola dai pantaloni.

Besiktas Fans & Napoli fans clash in Istanbul today. pic.twitter.com/CrGYjrk3cO — Football Away Days (@FBAwayDays) 1 novembre 2016