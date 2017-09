Ischia, il cordoglio del Napoli per le vittime

Il Napoli stasera scenderà in campo per il ritorno del preliminare di Champions League contro il Nizza con il pensiero rivolto alla gente di Ischia colpita dal terremoto. Il club azzurro ha utilizzato Twitter per esprimere la prorpia vicinanza alla popolazione ischitana: “Vicini alle famiglie colpite dal terremoto: Ischia”.

Questo invece il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis affidato al sito ufficiale del club: “Sono particolarmente sensibile a tutto ciò che riguarda Ischia. Isola che amo particolarmente sia per la sua unica bellezza sia per la straordinaria intelligenza ed ospitalità degli ischitani. Esprimo il mio dolore per le vittime e per i feriti causati dal sisma e sono vicino ai parenti delle vittime colpite dal terremoto”.

Vicini alle famiglie colpite dal terremoto: Ischia — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 21 agosto 2017