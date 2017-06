Inter, Thohir: "Spero che la Juventus vinca la Champions"

Erick Thohir segue il pensiero di Radja Nainggolan per quanto riguarda la finale di Champions League: "Tiferò certamente la Juventus perché è una buona squadra e perché in questo modo la serie A migliorerebbe la sua immagine all'estero".



"Il Real - ha aggiunto il presidente dell'Inter in un meeting con il vicepresidente indonesiano a Giacarta - ha i suoi punti di forza, ma nessuno hai vinto per due anni consecutivi in Champions. Nel caso in cui avvenisse, sarebbe un enorme risultato. Ma ci aspettiamo che la serie A guidi la sua immagine nel mondo dopo le tre Coppe vinte dall'Inter e le sette dal Milan".