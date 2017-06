Inter, Simeone dice no: "Non mi muovo dall'Atletico"

"L'ho detto giò tante volte, non ha senso continuare a ripeterlo, succeda quello che succeda non mi muovo". Diego Simeone spegne i sogni dei tifosi dell'Inter che vorrebbero vederlo di nuovo in nerazzurro, stavolta non con la maglia, ma in panchina. Il Cholo, forte della qualificazione alle semifinali di Champions, ribadisce che resterà all'Atletico Madrid nella prossima stagione, come già rivelato pubblicamente ai media spagnoli.



Difficilmente Simeone cambierà idea in estate, di sicuro porterà avanti il sogno Champions quest'anno. Per la terza volta in 4 anni è tra i primi 4 in Europa: "Abbiamo difeso bene nel primo tempo, ma il Leicester è una squadra che muore in campo e dopo aver sbagliato la prima occasione nella ripresa, noi abbiamo sofferto. Sorteggio? Nessun desiderio"