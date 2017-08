Insigne: "Napoli già grande, l'abbiamo dimostrato"

Lorenzo Insigne non vede l'ora di scendere in campo per dimostrare sul campo che il suo Napoli, in Champions, ci può stare. Alla vigilia dell'andata playoff col Nizza, ecco le parole dell'attaccante: "C'è entusiasmo e ci aiuta a preparare questa partita che sappiamo è molto difficile, vogliamo metterli in difficoltà. La affronteremo come una finale dando il massimo per affrontare il ritorno con serenità. Abbiamo fatto un grande ritiro, tante amichevoli, abbiamo messo benzina nelle gambe, arriviamo a questa gara preparati fisicamente e mentalmente. Proveremo a fare una grande prestazione".



"Un vantaggio senza Balotelli e Sneijder? No, perché il Nizza ha grandi giocatori. Non conta chi giocherà, ma che noi esprimiamo il nostro gioco. Dobbiamo stare attenti, possiamo metterli in difficoltà restando concentrati per 90 minuti, l'abbiamo già visto che se caliamo l'attenzione non siamo più pericolosi. L'anno scorso abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Col Real siamo usciti, ma abbiamo fatto una grande prestazione, dimostrando di poterci stare in Champions. Ora pensiamo a queste due partite, dobbiamo fare due grandi gare perchè dobbiamo stare a lungo in Champions. Tre anni fa col Bilbao fu una grossa delusione. Ci metteremo cuore ed anima. E' un orgoglio giocare da napoletano con questa maglia, questa piazza merita trofei importanti. Il salto di qualità è mentale".