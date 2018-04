In Spagna sono sicuri: "Sergio Ramos non sarà squalificato"

In Spagna non hanno dubbi: Sergio Ramos non corre il rischio di saltare le semifinali di Champions League. Come scrivono Marca e As l'Uefa, dopo aver ricevuto il rapporto del proprio delegato, non sanzionerà il difensore del Real Madrid presente nel tunnel del Bernabeu in occasione della sfida con la Juve, nonostante fosse squalificato, e protagonista di un battibecco con Allegri (dopo la concessione del rigore alla squadra di Zidane).



Il codice discplinare dell'Uefa e il regolamento Champions, spiegano i due quotidiani spagnoli, non fanno cenno all'eventualità che un giocatore squalificato acceda al tunnel ma ci sono solo regolamenti interni che vieterebbero l'ingresso sul terreno di gioco (e Ramos non lo ha fatto).



Anche fonti vicine alle merengues - secondo quanto riferisce la nostra inviata a Nyon Francesca Benvenuti - avrebbero fatto trapelare che non ci sarà alcun provvedimento nei confronti del capitano dei Campioni d'Europa.