Il Siviglia attacca Clattenburg: "Ha favorito la Juve"

Dopo-partita rovente in casa Siviglia, che contesta l'operato di Clattenburg nella partita contro la Juventus. Si parte da Nico Pareja, tra l'altro autore dell'1-0: "L'arbitro ha incanalato il match in favore della Juve, abbiamo perso contro un avversario forte ma anche fortunato negli episodi". Continua il difensore: "Il rosso a Vazquez è stato esagerato, il secondo giallo non c'era. E il rigore è molto dubbio: la trattenuta di maglia non mi è sembrata così esagerata".



Vitolo ha rincarato la dose: "Clattenburg ci ha affondato con due decisioni assurde, ha cambiato il match. Stavamo giocando bene ma lui ci ha rovinato. Seconda ammonizione a Vazquez ridicola, il rigore non così evidente. Peccato".



Più pacato l'allenatore Sampaoli: "Non è da me giudicare l'oerato degli arbitri, il direttore di gara ha fatto bene ad espellermi perché stavo protestando troppo".