Il Sassuolo batte l'Inter, Roma qualificata in Champions

Con la sconfitta dell'Inter, la Roma può festeggiare la qualificazione in Champions League: i nerazzurri in nessun caso potranno superare i giallorossi in classifica. Il merito indirettamente va dunque al Sassuolo, capace di vincere a San Siro, e l'account Twitter della Roma ha voluto ringraziare la società neroverde con un tweet in cui compare ovviamente Eusebio Di Francesco. Il tecnico, infatti, è approdato nella Capitale nella scorsa estate proprio dal Sassuolo, con cui ha vissuto stagioni esaltanti con la prima storica promozione in serie A e la prima qualificazione ai preliminari di Europa League.