Il Napoli di Sarri è stellare in Champions: avvertimento anche alla Juventus

Per il Napoli è un momento davvero magico dopo il successo ul Benfica: gli azzurri sono a punteggio pieno dopo due giornate di Champions League con un vantaggio di 4 punti sulla seconda (il Besiktas). Ma oltre i numeri c'è di più. La formazione di Sarri ha impressionato contro i protoghesi per il bel gioco e la facilità nel creare occasioni da rete in una serata in cui Milik ha trovato il gol su rigore ma non ha brillato rispetto alle altre uscite. A fare la differenza sono stati Hamsik e Mertens. Il belga continua a dare spettacolo sulla fascia destra e sul lato opposto Callejon fornisce sempre il suo fondamentale contributo. La difesa, con l'inserimento di Maksimovic al posto dell'infortunato Albiol, ha tenuto al netto delle rilassatezze finali di tutta la squadra che hanno fatto infuriare Sarri.



Questo Napoli sembra dunque una macchina perfetta (ogni giocatori sa cosa deve fare) e inizia a spaventare le rivali anche in Europa. Incredibile ruggito del San Paolo, finalmente gremito e pronto a dare il proprio fondamentale supporto. In ottica campionato gli azzurri lanciano un messaggio chiaro alla Juventus: lo scudetto, a dispetto dei pronostici, non è stato già vinto dai bianconeri. La sfida è lanciata.