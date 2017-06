Il Manchester City vieta le scarpe colorate nelle giovanili

Regolamento ferreo al Manchester City. Il club inglese ha infatti deciso di vietare gli scarpini colorati nel settore giovanile: i ragazzi potranno giocare solo con le scarpe nere. Il responsabile del settore giovanile Jason Wilcox spiega la scelta: "Vogliamo persone serie, bambini in grado di crescere in un ambiente sano. Dovranno rispettare le regole ed essere educati con ogni persona che lavora con loro: dallo staff dell'allenatore fino al magazziniere. Solo così saremo in grado di dare giocatori pronti alla prima squadra, sotto ogni aspetto".



Wilcox aggiunge nell'intervista al Mirror indica l'obiettivo: “Vogliamo far sì che Guardiola abbia l’imbarazzo della scelta quando dovrà far esordire qualche giovane in prima squadra. In tanti anni di carriera non ho mai visto un centro sportivo così all’avanguardia e una struttura così organizzata. Dobbiamo riempire la prima squadra di giovani provenienti dall’Academy del club. Vista la grande quantità di talenti già presenti, sono sicuro che è solo questione di tempo perché questo accada".