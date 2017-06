Il gol di Sané fa perdere la scommessa a un tifoso: in fumo 34.000 euro!

Il gol di Sané all'82' di Manchester City-Monaco ha fatto impazzire di gioia i tifosi del Citizens e fatto piangere non solo quelli monegaschi ma anche uno scommettitore che ha visto andare in fumo ben 34.200 euro. Mustafa Celik aveva infatti puntato 1,90 euro sul risultato esatto della sfida dell'Etihad e dell'altra sfida della serata, ovvero Bayer Leverkusen-Manchester City. Tutto sembrava procedere per il verso giusto per il tifoso tedesco quando Sanè ha rovinato i suoi piani. E' stato lui stesso a postare su Twitter la foto della schedina accompagnata dal seguente messaggio rivolto proprio a Sanè: "Mi devi 34.200 euro". Il giocatore non ha tardato a rispondere: "L'ho letto sui giornali... Mi dispiace per quel povero ragazzo"...

I read about it in the newspapers ... sorry for that poor guy #inSané pic.twitter.com/Kx6X87Gti3 — Leroy Sané (@LeroySane19) 22 febbraio 2017