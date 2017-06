Il Borussia Monchengladbach cambia nome e diventa "una squadra tedesca"

Il Borussia Mönchengladbach non esiste più. Ma solo per un giorno. Tutto nasce dalla difficoltà del gestore di un pub di Glasgow nello scrivere sulla lavagna del locale il nome corretto del Borussia. "Mon", "Moen", "Monche": il titolare è stato messo a dura prova dalla difficile dicitura e allora ha deciso di optare per una versione più semplice, ovvero "una squadra tedesca", che affronterà il Celtic in Champions League. Qualcuno del Borussia deve aver visto o essere stato informato e così la società si è adeguata cambiando nome nella versione inglese del profilo Twitter. Vedere per credere.