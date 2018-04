I tifosi della Juve insultano Michael Oliver. Ma si tratta di un omonimo...

La sua unica 'colpa' è quella di chiamarsi Michael Oliver. Un cittadino di Sunderland è stato scambiato su twitter per l'arbitro di Real Madrid-Juventus e ha subìto la furia dei tifosi bianconeri, inferociti per il rigore concesso ai blancos nei quarti di Champions League.



"Dopo aver ricevuto una vagonata di insulti dai tifosi della Juventus, che pensavano io avessi arbitrato il match di ieri sera, il mio omonimo merita delle scuse, mentro io ero sul divano" ha twittato il 57enne.



A Sunderland Echo ha poi raccontato: "Non sapevo nemmeno che l'arbitro Oliver stesse arbitrando Real-Juventus, finché non sono entrato sul mio profilo Twitter. C'erano dei tweet molto brutti sulla mia famiglia oltre a minacce di morte nei miei confronti, in particolare da tre o quattro account. Anche se fossi stato realmente l'arbitro Oliver, si sarebbe trattato comunque di gesti disonorevoli".

After receiving a torrent of abuse from Juve fans last night thinking I refereed a Champions league game it seems my namesake deserves an apology while I was at home on the sofa. https://t.co/U2lvYCvivC