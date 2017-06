I tifosi del Napoli per entrare al Bernabeu diventano... soci del Real!

I tifosi del Napoli sono davvero pronti a tutto per esserci al Bernabeu in occasione dell'andata degli ottavi di finale contro il Real Madrid in programma mercoledì 15 febbraio (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD). I supporter azzurri avrebbero infatti utilizzato uno stratagemma per far fronte alla mancanza di biglietti (i 4.000 del settore ospiti sono andati esauriti in breve tempo) e alle restrizioni del club spagnolo, riuscendo così ad assistere alla sfida tanto attesa.



La soluzione, come riferisce Il Mattino, consiste nel diventare soci del Real Madrid: la tessera costa 30 euro, vale per un anno e ogni socio può comprare a suo nome un massimo di quattro biglietti, il cui costo oscilla tra i 70 e i 400 euro. L'escamotage avrebbe funzionato: "Fonti interne al club spagnolo confermano ufficiosamente la mancanza anche di tagliandi riservati ai tifosi e ai soci del club spagnolo, tra i quali si è registrato ultimamente un incremento di membri, tutti napoletani che vivono a Madrid". Non è pertanto escluso che alla fine il Napoli al Bernabeu possa contare sull'apporto di 10.000 tifosi...