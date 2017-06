Higuain: "Lasciare Napoli decisione difficile, ma la Champions..."

Gonzalo Higuain non si guarda indietro. Dopo essere tornato al San Paolo con la maglia della Juve (secondo "Il Mattino" avrebbe detto "Ho dato tanto a Napoli, non mi sarei aspettato così tanti fischi e insulti"), il Pipita prepara il ritorno-bis nella semifinale di Coppa Italia, ma i suoi pensieri volano già alla Champions League e alla doppia sfida con il Barcellona.

"Quando la Juve mi ha acquistato pagando la clausola rescissoria ho dovuto prendere una decisione difficile - ha detto l'argentino in un'intervista al sito dell'Uefa - Ho spiegato più volte i miei motivi e sono molto contento della mia scelta. Ho conosciuto persone con una mentalità vincente e penso sia proprio per questo che la Juve sia al top da così tanto tempo. Scegliere una squadra di successo faceva parte della sfida: sono venuto per aiutare la squadra a vincere ancora".

Archiviato il passato napoletano, Higuain mette nel mirino Messi e compagni (l'11 aprile allo Stadium la gara di andata): "Il calcio cambia da un momento all'altro e una squadra che tutti davano per spacciata è arrivata ai quarti. Saranno pieni di fiducia. Il Barcellona ha avuto una serata no a Parigi, ma non credo che ne avrà un'altra. Giocheremo la gara di andata in casa, perciò dovremo cercare di sfruttare il fattore campo per poi avere una possibilità a Barcellona. Non possiamo permetterci di togliere il piede dall'acceleratore, neanche per una frazione di secondo".

"Sono venuto alla Juventus per vincere la Champions - ha aggiunto il Pipita - Lottiamo anche per il sesto scudetto consecutivo e la Coppa Italia, che rimangono comunque grandi obiettivi. Vincere sei scudetti di fila sarebbe un record, così come la terza Coppa Italia consecutiva. Naturalmente però, la Champions è il sogno che vogliamo trasformare in realtà.