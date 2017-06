Higuain, 4 gol in 12 finali. Ma solo in Supercoppa...

Chi dice che Gonzalo Higuain non segna mai in finale non ha studiato abbastanza. Oppure non considera le supercoppe, che pure mettono trofei in palio. Il Pipita, di finali, ne ha giocate 12, realizzando 4 reti in tutto: certo, una cosa è sbagliare un gol davanti al portiere quando ti stai giocando il Mondiale, un'altra è farne uno al Valencia il 24 agosto, per quanto possa valere un titolo. Ma per le statistiche vale anche quello.



Quella di Cardiff, allora, è più delle altre la finale di Higuain: perché è la prima di Champions che gioca, perché questa è la sua stagione migliore in Europa (5 gol, record), perché un tabù l'ha già infranto segnando per la prima volta in una semifinale, perché i fallimenti recenti, tutti in nazionale, sono solo un vecchio ricordo che non potrà pesare. Quella, del resto, era l'Argentina di Messi. Questa è la Juve di tutti, anche la sua.



Anche in bianconero, di finali, ne ha già giocate due: Higuain è rimasto a secco sia a Doha, nella sconfitta contro il Milan in Supercoppa Italia, sia a Roma, contro la Lazio. Ma di gol decisivi, anche alla Juve, ne ha segnati tanti, come quelli al Napoli e alla Roma nelle sfide allo Stadium in campionato.



Oltre al gol al Valencia nel 2008 (in appena 9 minuti in campo), il Pipita ne ha segnato uno anche nella finale di ritorno della Supercoppa spagnola del 2012 contro il Barcellona (anche in questo caso decisivo), e due proprio contro la Juve nella Supercoppa italiana del 2014 regalando di fatto il trofeo al Napoli (che poi vinse ai rigori dopo il 2-2 in 120').



La leggenda del Pipita maledetto in finale comincia proprio quell'anno, con il clamoroso errore nella finale mondiale contro la Germania, e viene arricchita da quelli contro il Cile nelle finali di Coppa America del 2015 (quando sbagliò anche un rigore) e del 2016. Ma la Champions è un'altra cosa. E Higuain deve riprendersi quello che ha perso lasciando il Real: via lui, a Madrid sono arrivate due Champions.