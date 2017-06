Heysel, Tardelli: "Io non ho vinto Coppe Campioni"

Marco Tardelli, assieme a Boniek, Bonini e Platini, componeva il centrocampo della Juventus nella maledetta notte dell'Heysel nel 1985, in cui morirono 39 tifosi. L'ex ct dell'Under 21, quindi, potrebbe vantare nel suo palmares quella coppa vinta contro il Liverpool ma ha deciso di "cancellarla": "Io non ho mai vinto una Coppa dei campioni. Cioè l'ho vinta ma non l'ho vinta: non la riconosco".



Tardelli ha pronunciato queste parole al "Premio Bianconeri Amarcord", evento benefico per raccogliere fondi per i paesi colpiti dal terremoto nelle Marche.