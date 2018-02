Henry: "Neymar cambi sport se non vuole stare all'ombra di Messi"

La prima partita di Champions a eliminazione diretta sembra aver sancito un verdetto a favore dei soliti marziani: Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il Real Madrid ha sofferto col Psg, la doppietta di CR7 gli ha consentito il sorpasso prima del 3-1 di Marcelo; il Barcellona ha tremato col Chelsea, ma la Pulce ha messo le cose a posto con il gol dell'1-1 che avvicina i blauagrana ai quarti. Neymar, che ha sfidato Ronaldo, invece ha deluso dopo aver incantato pochi giorni prima in campionato.



Così l'intervento a gamba tesa di Thierry Henry non sorprende più di tanto, lui che è stato giocatore del Barcellona e ha giocato insieme a Messi: "Non so se Neymar sia andato via dal Barcellona per non trovarsi più all’ombra di Messi. Quello che so è che tutti i giocatori stanno all’ombra di Messi, e se Neymar non vuole stare all’ombra di Leo, meglio che cambi sport". Chissà come la prenderà il brasiliano.