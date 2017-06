Hector Herrera, 17 punti di sutura al piede per il fallo di Lichtsteiner

Serata da dimenticare per il Porto, battuto 2-0 in casa dalla Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il ko ha lasciato il segno in particolare su Hector Herrera. Nel dopo partita i media portoghesi hanno infatti diffuso le immagini del piede sinistro del centrocampista messicano dopo il fallo di Lichsteiner (ammonito al 50' per la scorrettezza): sarebbero stati necessari ben 17 punti di sutura secondo quanto riferisce O Jogo. Il giocatore è comunque rimasto in campo per tutti i 90 minuti nonostante il doppio e profondo taglio.