Guardiola vota Bielsa: "E' il migliore allenatore del mondo"

Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League Pep Guardiola loda il Monaco, avversario del suo Manchester City (diretta tv martedì alle 20:45 su Premium Sport HD): "Da spettatore è bellissimo vederli, sono molto impressionato. Fisicamente sono forti, i difensori giocano da esterni, gli esterni da attaccanti e gli attaccanti sono dei killer in area. Bakayoko e Fabinho sono intelligenti, forti, completi. La loro stella corre come il giocatore più umile del mondo. Segnano più di tutti in Europa, dunque sarà un match difficile, non vediamo l'ora di confrontarci".



Tra gli spauracchi della formazione francese figura sicuramente Falcao: "Nell'Atletico ha fatto un lavoro straordinario, poi ha subito l'infortunio, ha avuto bisogno di tempo, anche per capire il sistema in cui gioca. Ma ora è perfetto: abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori. E' una grande professionista, un bravo ragazzo, felice chi sia tornato".



Parole di elogio anche per l'alleantore dei monegaschi, Jardim: "E' da molto tempo lì, so quanto è forte il Psg in Francia, e quindi quanto la loro qualità sia cresciuta e quanto buono sia il suo lavoro a Monaco". Il numero 1 per Guardiola è però un altro tecnico che tornerà in Francia dal 1° Luglio, alla guida del Lille: "La mia ammirazione per Bielsa è grande, lui rende migliori i giocatori, molto migliori. Non ho ancora conosciuto uno dei suoi ex calciatori che ne parlasse male, sono grati per la sua influenza, ognoi volta che ho parlato con lui mi ha lasciato qualcosa, non conta quanti titoli ha vinto o meno, è molto più importante quanto tu abbia influenzato il calcio e i tuoi giocatori, Per questo per me è il migliore del mondo e non vedo l'ora di vederlo. Sono sicuro che il suo marchio nella squadra e nel campionato sarà presto evidente".



Guardiola si sofferma quindi sui singoli dei Citizens, Aguero e Yaya Tourè: "Aguero è talentuoso, confidente, ha istinto. Deve solo andare lì e giocare, sa come crearsi lo spazio, come muoversi, non ho certo bisogno di telecomandarlo. Non sono preoccupato. Yaya ha moltissima esperienza, è importante per la sua personalità e qualità: noi siamo soddisfatti di lui. È parte della storia del club, da quando è tornato il suo livello è altissimo". Non è ancora stato sciolto il dubbio relativo al portiere ma Caballero "ha iniziato bene, ha capito cosa voglio perché prima che io venissi qui non ci conoscevamo, ora tutto va bene. Credo che stia parando bene, più o meno come all'inizio della stagione. Abbiamo perfezionato alcune piccole cose, ma questo è accaduto anche con gli altri portieri".



La sfida con il Monaco servirà anche per valutare le ambizioni del City in Champions: "Siamo felici di essere agli ottavi, siamo in un club che ha una storia breve in Coppa Campioni. Vorrei che ne approfittassero i giocatori e tutti voi che ci analizzate, che ci difendete quando vinciamo e che ci uccidete quando sbagliamo, è bellissimo essere qui. Non dimentichiamoci che il Monaco ha disputato una finale: dobbiamo capire quale sia il nostro livello, migliorare e vedere se siamo capaci di passare ai quarti".



Chi rischia di interrompere la corsa, dopo il 4-0 subito a Parigi, è il Barcellona: "Resta la miglior squadra nel mondo per me, quando sono al loro livello nessuno può tenergli testa e dunque in 90 minuti può succedere di tutto, ma in quegli stessi 90 minuti a questo livello chiunque può batterti e buttarti fuori".