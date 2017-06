Guardiola sfida il suo passato: notte magica al Camp Nou

E' la notte di Barcellona-Manchester City, la data che tutti gli appassionati di calcio avevano segnato in rosso sul calendario per vedere il ritorno al Camp Nou di Pep Guardiola un anno e mezzo dopo la semifinale di Champions giocata da allenatore del Bayern Monaco (finì 3 a 0 per i blaugrana).

Pep sfida il suo passato e il suo grande amico Luis Enrique (in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 1 Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Federico Balzaretti Bordo campo: Francesca Benvenuti) che nella conferenza della vigilia lo ha definito "il miglior allenatore del mondo".

Sarebbe sbagliato però ridurre la gara del Camp Nou al solo scontro tra i due tecnici, Messi contro Aguero, Suarez contro Sterling, Neymar contro De Bruyne, i duelli si sprecano nella sfida che con ogni probabilità deciderà il primo e il secondo posto del Gruppo C. A guidare il raggruppamento è la squadra catalana a punteggio pieno, mentre i citizens sono a 4 punti dopo il pirotecnico pareggio di Glasgow nell'ultimo turno. La voglia di fuga del Barca e quella di sorpasso del City, le basi per assistere ad un grande spettacolo ci sono, dove? Naturalmente solo su Premium.

Probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Digne, Mascherano, Pique, Mathieu; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. Allenatore: Luis Enrique

Manchester City (4-1-4-1): Bravo; Zabaleta, Otamendi, Stones, Kolarov; Fernandinho; Sterling, De Bruyne, Gundogan, Silva; Aguero. Allenatore: Josep Guardiola

Numeri e curiosità

Barcellona e Manchester City si sfidano per la terza volta nelle ultime quattro edizioni della Champions League.

Il Barcellona ha vinto tutti i quattro precedenti incontri di Champions con il City, sempre agli ottavi di finale (2013/14 e 2014/15).

L’unica squadra inglese che ha battuto il Barcellona al Camp Nou in Champions League resta il Liverpool (2-1 nel febbraio 2007): negli altri 19 incroci sul proprio campo, i catalani si sono imposti 11 volte (8N).

Pep Guardiola affronta per la seconda volta da avversario il Barcellona: sulla panchina del Bayern fu eliminato dai blaugrana nelle semifinali 2014/15.

Il Barcellona ha segnato in ognuna delle ultime 17 partite casalinghe di Champions League (16V 1N): 52 le reti realizzate nel parziale, 3.1 di media a gara.

Il Manchester City ha perso sei delle ultime otto trasferte in Spagna nelle coppe europee, battendo Villarreal (novembre 2011) e Siviglia (novembre 2015) nelle restanti due gare.

Barcellona e Man City hanno segnato, insieme, 16 gol nelle prime due giornate di questa Champions: i blaugrana hanno il miglior attacco (nove reti) mentre solo il Borussia Dortmund (8) ha trovato più gol del City (7).

Dopo aver perso col Rubin Kazan nell’ottobre 2009, il Barcellona è rimasto imbattuto nelle successive 20 partite casalinghe nei gironi di Champions (18V 2N).

Neymar ha servito cinque assist in Champions quest’anno: almeno tre più di ogni altro calciatore. Dal suo debutto nella competizione (settembre 2013) il brasiliano ha messo assieme 12 passaggi vincenti, record nel periodo di riferimento.

Sergio Aguero ha realizzato due triplette nelle tre partite giocate in stagione nelle coppe europee (vs Steaua Bucarest e Borussia Mönchengladbach).