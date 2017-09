Guardiola: "Napoli tra le 3 squadre più belle d'Europa"

L'investitura arriva da un maestro che fino a qualche anno fa era considerato il miglior allenatore del mondo, Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, chiamato a commentare l'esito del sorteggio dei gironi di Champions, ha parlato anche del Napoli, la squadra pià pericolosa del loro gruppo dove ci sono anche Shakhtar Donetsk e Feyenoord. Ecco le parole di Pep, che suonano come un "omaggio" a Maurizio Sarri.



"Affronteremo la squadra che gioca il miglior calcio in Italia - ha detto Guardiola -. Non sto parlando di vittorie, ma di bel calcio. A me piace vedere le squadre che vogliono giocare a calcio e in Italia, dove c'è una cultura difensiva e restano tutti chiusi in area, loro giocano 40 metri più avanti come faceva Sacchi una volta. Con la palla sono fantastici, secondo me il Napoli è una delle tre squadre a giocare il miglior calcio in Europa".