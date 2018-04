Guardiola: "Gli arbitri pesano". Klopp: "Urlato come un pazzo"

Che Pep Guardiola non fosse felice lo si era capito subito in campo e poi in tribuna. L'espulsione rimediata per le proteste dopo il gol annullato a Sané lo hanno costretto a guardare dall'alto il secondo tempo, l'erroraccio di Otamendi che ha portato al 2-1 di Firmino lo ha indotto ha mettersi le mani sul volto, perché non credeva ai suoi occhi. Eppure il suo Manchester City è davvero uscito dalla Champions e lui è stato ancora battuto da Klopp.



"Ho solo detto all'arbitro che era gol buono, quello di Sané - ha detto Guardiola -. E per questo mi ha espulso. Sarebbe stato differente se fossimo andati 2-0. È diverso se il gol di Salah ad Anfield è in fuorigioco, è diverso se il gol di Gabriel Jesus all'andata è regolare. In questa competizione le squadre sono così vicine che il peso delle decisioni arbitrali è importante. L'arbitro Lahoz è un ragazzo speciale. Gli piace essere diverso, gli piace essere speciale. Quando tutti vedono una cosa, lui vede l'opposto. Ci riproveremo l'anno prossimo. Congratulazioni al Liverpool, spero che rappresentino bene il calcio inglese in semifinale".



Diverso l'umore di Jürgen Klopp, ma anche per lui non è stata una notte facile: "È stata dura specialmente all'inizio, con quel bel gol che gli abbiamo servito su un piatto d'argento. Mi aspettavo il loro avvio arrembante, ma mi è piaciuta la reazione che abbiamo avuto. All'inizio dovevamo essere più compatti, l'ho urlato ai miei come un pazzo. Avevamo bisogno di un po' di fortuna e disciplina difensiva. Non ero troppo felice all'intervallo, per essere onesto. Guardiola si è preso ogni rischio, potevano segnare due o tre gol nel primo tempo, ma era chiaro che se avessimo recuperato palla avremmo avuto un'opportunità di fare gol. L'azione finale del primo tempo ci ha mostrato come fare i contropiede e così abbiamo fatto due gol. Non è la perfezione, ma è risultato, carattere, mentalità, lotta. Non è stato il nostro match migliore, ma alla fine abbiamo meritato".