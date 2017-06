Guardiola contro il Barça: "Nessun desiderio di vendetta"

"Non ho alcun desiderio di vendetta": Pep Guardiola ritrova domani in Champions il Barcellona e il suo passato che non più tardi di due settimane fa lo hanno sommerso di gol (al Camp Nou è finita 4-0) ma assicura di essere tranquillo, nonostante il primo posto nel girone sia ormai una chimera (9 punti dei blaugrana contro i 4 del Manchester City e i 3 del Monchengladbach).

"Per noi è una finale - dice nella consueta conferenza stampa della vigilia - Cosa mi piacerebbe vedere? I tre punti, ma l'unico potere che ho è quello di far giocare le mie squadre come piace a me. Ovviamente dobbiamo cercare di fare meglio che all'andata, soprattutto nel secondo e terzo gol". Il tecnico catalano aggiunge poi che "in tre mesi è impossibile essere vicino a dove si vuole arrivare. Vorrei essere più vicino, ma c'è bisogno di più tempo. Sono qui da tre mesi mentre al Barcellona sono stato 20 anni. Mi piacerebbe fare qualcosa di simile ma ho bisogno di tempo".

"Il Barcellona è una squadra molto forte che ci costringerà a giocare la partita quasi perfetta - ha detto ancora il tecnico spagnolo - All'andata abbiamo perso 4-0 e abbiamo ancora molto da imparare, ma il calcio è imprevedibile. Speriamo che la nostra qualità potrà fare la differenza domani. Vincere l'ultima partita (4-0 sul campo del West Brom ndr) ci ha aiutato molto, ma la Champions è molto diversa. Domani abbiamo un'altra possibilità contro i migliori e cercheremo di sfruttarla".