Griezmann 'gufa' il Real: "A Cardiff vince la Juve"

"Champions League alla Juventus, così Buffon potrà vincere il Pallone d'Oro". La previsione, o l'augurio, è di Antoine Griezmann, che ospite della trasmissione 'El Larguero' ha fatto il suo personale pronostico sulla finale di Cardiff.

Dopo la grande delusione per l'eliminazione in semifinale per mano degli odiati cugini (la terza negli ultimi quattro anni), i 'Colchoneros' sperano in una sconfitta del Real Madird e Griezmann non è da meno. Ma il francese non si è fermato alla partita di Cardiff, ha anche manifestato la propria stima per il numero uno della Juventus, che considera il miglior portiere al mondo davanti a "il mio compagno Jan Oblak, il belga Thibaut Courtois e lo spagnolo David De Gea".

Non solo Juve-Real nella testa di Griezmann, che commentando alcune voci di mercato ha lanciato una sorta di appello al Matador Cavani, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Psg fino al 2020: "Cosa penso di Edinson Cavani? Sarebbe un acquisto top per l'Atletico Madrid. Rispecchia perfettamente le nostre caratteristiche, è uruguaiano e dà sempre tutto per conquistare il pallone".