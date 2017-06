Gol di Ramos in finale irregolare, socio Atletico chiede danni

La finale della scorsa edizione di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid, vinta dai 'blancos' di Zidane ai rigori, in un certo senso si gioca ancora. Sì, ma tra i giudici.



Secondo quanto riportato da As.com, un socio dell'Atletico Madrid, il numero 8.856 per l'esattezza, ha presentato una denuncia contro la UEFA e contro l'arbitro della finale di Milano, Clattenburg, richiedendo un risarcimento danni per la scelta di convalidare il gol di Sergio Ramos (in fuorigioco).



"Ha alterato la competizione, favorendo una delle due squadre", dice il socio ad As alludendo chiaramente al Real Madrid.



La UEFA sarebbe responsabile di "non disporre di tutti i mezzi per garantire il rispetto del regolamento - aggiunge -. Chiediamo al sistema di applicare mezzi tecnici che esistono e che già si usano in altri sport. Questi errori sono sempre a scapito dei più deboli", l'appello, che di fatto è l'ennesimo assist all'introduzione della moviola in campo in pianta stabile.



Il socio ha chiesto 1660 euro di risarcimento, di cui 160 per coprire il prezzo del biglietto e 1500 per il danno morale subito.