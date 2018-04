Giornalista imita la rovesciata di Cristiano Ronaldo e finisce in ospedale

Arjantinli gazeteci Manuel Sanchez, Cristiano Ronaldo'nun rövaşatasını denerken bacağını kırdı. pic.twitter.com/nGvf81wAOH — sportup (@sportuptr) 10 aprile 2018

La rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus nell'andata dei quarti di finale di Champions League ha suscitato ammirazione e stupore, logico che in tanti abbiano tentato di imitarla ma non tutti con lo stesso risultato del portoghese. Provate a chiedere a Manuel Sanchez: il giornalista argentino su Instagram ha tentato la prodezza, cadendo male sulla gamba sinistra e finendo quindi in pronto soccorso con una distorsione al ginocchio sinistro. Parafrasando la nostra celebre rubrica: bene ma non benissimo...

LA GAMBA INGESSATA