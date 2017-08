Giocatore dell'anno Uefa, Buffon in finale con Messi e Ronaldo

Gigi Buffon, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Sono questi i tre finalisti del premio di migliore giocatore dell'anno 2016/17 dell'Uefa. Il riconoscimento verrà consegnato giovedì 24 agosto a Montecarlo, in occasione del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2017/18. Il numero uno della Juventus sfiderà dunque le due stelle di Real e Barcellona: il portiere cercherà una piccola rivincita nei confronti del campione portoghese che ha segnato due gol nella finale di Champions a Cardiff.



Una giuria composta dagli 80 allenatori dei club che hanno partecipato alla fase a gironi delle scorse edizioni di Champions ed Europa League, e dai 55 giornalisti del gruppo European Sports Media (ESM), in rappresentanza delle federazioni affiliate alla Uefa, ha scelto i tre giocatori, che sono stati valutati per le loro prestazioni in tutte le competizioni - nazionali, continentali e internazionali.



Buffon va a caccia del primo successo mentre Messi e Ronaldo hanno vinto il premio due volte a testa. L'argentino del Barcellona nel 2010/11 e 2014/15 mentre il portoghese del Real Madrid nel 2013/14 e 2015/16.

GLI ALTRI GIOCATORI DELLA TOP TEN

4: Luka Modrić (Croazia, Real Madrid)

5: Toni Kroos (Germania, Real Madrid)

6: Paulo Dybala (Argentina, Juventus)

7: Sergio Ramos (Spagna, Real Madrid)

8: Kylian Mbappé (Francia, Monaco)

9: Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Monaco)

10: Zlatan Ibrahimovic (Svezia, Manchester United)