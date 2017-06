Gigi è tornato supereroe, De Gea lo esalta: Buffon il più forte di sempre?

Per circa una settimana ha vestito i panni di Clark Kent, ha ascoltato le critiche di chi si dimentica troppo facilmente di una carriera straordinaria caratterizzata da una continuità pazzesca e poi all'improvviso, nella notte più importante, nella notte più complicata per la sua Juve, con tutti gli occhi del mondo addosso, Gigi Buffon è tornato Superman e coi suoi superpoteri ha respinto tutti gli attacchi del Lione. Un rigore parato nel primo tempo (il primo in Champions dal 2003, quando stregò Figo), almeno due interventi da alieno nella ripresa e alla fine la squadra di Allegri esce dal Parc OL con tre punti che saranno fondamentali non solo per il cammino in Champions, ma per tutta la stagione.

Ci si chiede spesso se Buffon sia il portiere più forte della storia del calcio, difficile dirlo, ma le dimostrazioni spontanee di stima che ha avuto Gigi nel corso della sua carriera dai colleghi portieri sono molto più di un indizio. Dopo l'incredibile parata sul tiro di Fekir deviato da Bonucci, mentre tutto lo stadio si dispera e urla incredulo con le mani nei capelli, dall'altra parte del campo Lopes, portiere del Lione, applaude ammirato come davanti a un'opera d'arte. E dal divano di casa sua De Gea, probabilmente uno dei migliori giovani portieri in circolazione, non può fare a meno di twittare tutta la sua ammirazione per Gigi il "Supereroe". Non ha parole il numero uno del Manchester United, riesce solo a scrivere "Top", perchè ogni altro commento sarebbe superfluo. Gigi Buffon è il top.

"Al funerale non c'è nessuno" dice con orgoglio e un pizzico di rabbia Buffon nel post-partita per rispondere a chi lo criticava. Non certo i suoi compagni, che invece se lo godono e lo esaltano pubblicamente davanti alle telecamere: il sogno di Gigi è alzare quella Champions League che sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera da numero uno. Il primo passo l'ha fatto al Parc OL.