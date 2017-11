Gerrard: "Conte non sa in quali posizioni schierare i suoi difensori..."

Piovono critiche su Antonio Conte all'indomani della debacle del Chelsea all'Olimpico contro la Roma in Champions League. Fra le tante spicca quella di Steven Gerrard. "E’ sicuramente stato il Chelsea peggiore da quando è arrivato lui in panchina, a livello difensivo e in tutto il resto. Non hanno avuto la stessa difesa per 10-12 partite, cambiano ogni settimana" ha sottolineato l'ex capitano del Liverpool a BT Sport.



Quindi l'affondo: "Conte sembra non sapere quali siano i suoi tre giocatori più forti e in quali posizioni dovrebbero giocare. Cahill un minito gioca da centrale di sinistra, un minuto dopo da centrale di destra. Il Chelsea negli ultimi anni è stato sempre molto forte a livelli difensivo e sapeva quello che stava facendo. Era una macchina molto solida e giocavano sempre nella stessa posizione. Ora non pare esserci niente di simile".