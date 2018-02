Fuenlabrada, sfottò al Psg: "Abbiamo fatto più gol al Bernabeu"

"Ebbene sì, il Psg ha segnato meno gol di noi al Bernabeu. La Champions non è così lontana". Oltre al danno la beffa. La squadra di Emery, battuta 3-1 dal Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions, è stata sfottuta via twitter dal Fuenlabrada, squadra di Segunda Division (serie b spagnola), che lo scorso 28 novembre pareggiò 2-2 contro l'undici di Zidane nel ritorno dei sedicesimi di Coppa del Re.



Poco importa se all'andata i blancos si erano imposti 2-0: quella searat fu davvero indimenticabile per la formazione di Calderon. Che ora può 'permettersi' di prendere in giro i parigini...

Pues sí, el @PSG_insise marcó menos goles que nosotros en el Bernabéu #LaChampionsNoEstaTanLejos😂 — C. F. Fuenlabrada (@CFuenlabradaSAD) 14 febbraio 2018