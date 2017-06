Frode e corruzione, Neymar rischia il carcere

La questione Neymar non è ancora chiusa. Due anni di reclusione e una multa monstre da dieci milioni, queste le richieste della procura spagnola nei confronti del craque blaugrana.



Il brasiliano è indagato per corruzione e frode nell'ambito dell'inchiesta avviata per il sospetto di illeciti commessi nell'operazione di mercato che lo ha portato dal Santos al Barcellona. Oltre ai due club, sono stati coinvolti nell'indagine anche il padre e la madre dell'attaccante del Barça.

Il "caso" è scoppiato in seguito alla denuncia del fondo d'investimento brasiliano Dis, che deteneva il 40% dei diritti del calciatore. A luglio dello scorso anno l'accusa era stata archiviata dal giudice della Audiencia Nacional Josè De La Mata: precontratti come quelli firmati dal giocatore e il Barcellona, prima del suo trasferimento, sono "abituali" nel mondo del calcio di oggi.



L'archiviazione del caso però è stata contestata. A settembre il processo ha avuto un nuovo inizio, la procura di Madrid ha chiesto l'imputazione per gli indagati e ha reso note le richieste dell'accusa.



Secondo quanto riportano i media spagnoli è stata richiesta una pena detentiva di due anni di reclusione anche per il padre dell'ex Santos, uno per la madre, tre per Odillo Rodriguez e cinque anni di detenzione per Sandro Rosell, ex presidente del club catalano.