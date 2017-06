Frank Bale sostituisce il figlio Gareth... al Real Madrid

Gareth Bale continua il lavoro di recupero dopo l'infortunio, la lesione dei tendini peronei della caviglia destra, subita nel corso della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Ad accompagnarlo in questa fase (il ritorno in campo è previsto ad aprile) è il padre Frank, fotografato dal figlio nello spogliatoio delle Merengues. L'ala gallese ha postato l'immagine su Twitter accompagnata da questo messaggio: "E' fantastico avere mio padre che mi aiuta nella riabilitazione".

Great to have my Dad stop by and help out with the rehab! pic.twitter.com/JsYPaoenLV