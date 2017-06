Football Leaks, tutto l'oro di Cristiano Ronaldo: dichiarati beni per 204 milioni

In campo Cristiano Ronaldo conosce un solo modo di giocare: all'attacco. Deve essere per questo che il suo staff ha scelto lo stesso modo per affrontare le accuse di evasione del fisco che sono scaturite dai documenti di Football Leaks. La Gestifute, l'agenzia di Jorge Mendes che cura gli interessi di CR7, ha infatti pubblicato la dichiarazione patrimoniale del portoghese relativa allo scorso anno.



Dallo stralcio del documento mostrato (edè la prima volta che una star del calcio pubblica il suo 720) si evince come Ronaldo abbia dichiarato di possedere beni all'estero per quasi 204 milioni di euro: precisamente, la pazzesca cifra è pari a 203,79 milioni. Dal 720 si vede anche lo stipendio che il Real versa a Ronaldo, pari a circa 21 milioni di euro.



Questa, secondo la Gestifute, sarebbe la prova che il Fisco spagnolo è a conoscenza della situazione dell'attaccante del Real Madrid che quindi non avrebbe evaso le tasse spostando centinaia di milioni in paradisi fiscali, come scritto su Football Leaks.