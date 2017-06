Follia in Gabon: tifoso del Psg uccide un amico per gli sfottò dopo il sesto gol del Barça

E' a dir poco incredibile quanto accaduto in Gabon nella notte tra mercoledì e giovedì. Un tifoso del Psg ha infatti ucciso un amico 'colpevole' di averlo preso in giro dopo il sesto gol del Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. A Libreville il 18enne ha accoltellato al collo la vittima dopo che avevano visto insieme la partita in un bar di Libreville e bevuto diverse birre.



Il ragazzo è morto sul colpo: l'assassino è stato arrestato e ha spiegato che non aveva intenzione di uccidere l'amico.